تواضع ممزوج بالوقار.. حكاية لقاء حرم الرئيس بكفيفتين متميزتين بمجالهما

تحرص على التواجد بين الشباب، تحفزهم بالعبارات التشجيعية، تنظر معهم إلى المستقبل وتحدياته، تلك هي طبيعة السيدة انتصار السيسي، ومن بين الشباب الذين التقتهم فتاتين كفيفتين من اللائي نجحن وتميزن في عملهن.

سنحت الفرصة للإعلامية المتميزة رضوى محمود، مقدمة برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، وأول مذيعة كفيفة في الوطن العربي، بلقاء السيدة انتصار السيسي، جاء اللقاء في عام 2018، خلال المشاركة الأولى لقرينة الرئيس في إحدى جلسات منتدى شباب العالم لأول مرة، ليدور بينهم حديث قصير، حوى كلمات تشجيعية لم تنسها "رضوى".

شاركت قرينة الرئيس في جلسة حملت عنوان "تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة في سوق العمل"، التي أشادت خلالها انتصار السيسي بأهمية دور المرأة، "وقت مغادرتها اتكلمنا وأشادات بيا، وشجعتني، وقالت أنها سعيدة أني موجودة في الجلسة، حسب حديث رضوى لـ"الوطن".

التواضع والاحترام.. سمات ظهرت على زوجة الرئيس، خلال حديثها من "رضوى" بعد انتهاء الجلسات، "تكلمها تحس معاها بالمحبة وبتقدر الناس كلها".

مريم النجدي، أحد أعضاء فريق أوركسترا النور والأمل للمكفوفين، نالت فرصة لقاء السيدة انتصار السيسي مرتين، الأولى كانت قبل عامين، خلال عزفها في احتفالية لعيد الأم، ونجحت حينها في الحصول على صورة تذكارية معها، لكنها لم يتوافر لها الوقت للحديث معها.

المرة الثانية كانت في أكتوبر الماضي، خلال فعاليات معرض تراثنا، ودار خلالها حديث قصير بين مريم وقرينة الرئيس، حيث حرصت على التقاط بعض الصور التذكارية مع الفتيات، وقالت: "إنها فاكرانا من أول لقاء بيننا في 2018"، كما عبَّرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بلقاء الفتيات، "وقالت أنتم مشرفين مصر".

لمست "مريم"، خلال حديثها مع قرينة الرئيس التواضع، حيث تتعامل معهم بعيدا عن الرسميات والمناصب، لكنها ذات هيبة ووقار.