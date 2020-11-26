خارطة القوافل العلاجية المجانية بقرى الدقهلية في ديسمبر

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية خلال شهر ديسمبر 2020 المقبل، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ولجميع المواطنين في أماكنهم، وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وبتوجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية وضعت خطة القوافل العلاجية لشهر ديسمبر 2020، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن خطة القوافل ستكون بمعدل 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، وتشمل بعض مراكز المحافظة مثل بلقاس والمنصورة ودكرنس وبني عبيد، وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة، وتوفير العلاج اللازم لها، وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأشار إلى أن خطة الشهر المقبل ديسمبر؛ تشمل تنفيذ القوافل في قرية جاليا الأولى بمركز بلقاس يومي "30نوفمبر، 1ديسمبر"، وقرية اليوسيفية بمركز بنى عبيد، يومي (7،8 ديسمبر)، وقرية دميانة بمركز بلقاس (يومي 11،12 ديسمبر)، وقرية الشركة 2 بمركز دكرنس يومي (14،15 ديسمبر)، وقرية المالحة، بمركز المنصورة، يومي (21،22 ديسمبر)، وقرية الروضة، بمركز بلقاس يومي (28،29 ديسمبر).

وأكد مكي على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

يذكر أن مديرية الصحة نفذت خلال شهر نوفمبر الجاري 6 قوافل علاجية شملت قرية الزهيري بمركز بني عبيد يومي 2 و 3 نوفمبر، وقرية 30 بصار بمركز بلقاس يومي 6 و 7 نوفمبر، وقرية أم الرزق بمركز شربين يومي 9 و 10 نوفمبر، وقرية الحاكمية بمركز ميت غمر يومي 16 و 17 نوفمبر، وقرية 49 الدرافيل بمركز بلقاس يومي 20 و 21 نوفمبر، وأخيرا قرية النسيمية بمركز المنصورة، يومي 23 و 24 نوفمبر.