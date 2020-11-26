تفاصيل فصل 3 طلاب بجامعة سوهاج رفضوا ارتداء كمامات

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن فصل الطلاب الثلاثة من الجامعة اليوم، مؤقتا لمدة أسبوع، وإحالتهم لمجلس التأديب لاتخاذ الإجرءات القانونية تجاههم، لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومخالفتهم قرار الجامعة، بشأن عدم الدخول دون ارتداء كمامة لأي شخص.

وأوضح عبدالخالق، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أفراد الأمن الإداري منعوا دخول الطلاب الثلاثة من الباب الرئيسي للجامعة، لعدم ارتدائهم كمامات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الطلاب اعتدوا لفظيا على أفراد الأمن الإداري، مشيرا إلى أنه جرى إحالة الموضوع لرئيس الجامعة، الذي قرر بالفصل الجزئي لمدة أسبوع، وإحالتهم للتحقيق، والمثول أمام مجلس التأديب، قائلا: "رفضوا الدخول بالكمامة، وشتموا الأمن وقالوا لا نعترف بكورونا".

وأكد عبدالخالق، أن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، للمحافظة على سلامة الجميع من منتسبي الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة توفر على جميع أبواب الجامعة منافذ للكمامات، وتوفيرها مجانا، لمن لا يستطيع شرائها، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية المتمثلة في بوابات التعقيم، وكذلك التعقيم الدوري للمباني والقاعات يوميا، مؤكداً أن سلامة وصحة الطلاب هدف رئيسي.

وكان الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بالفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب، تجاه عدد من الطلاب، مقيدين بثلاث كليات بالجامعة، لإصرارهم على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني، بأعضاء اللجنة العليا للازمة.

وأكد عزيز، في تصريحات صحفية له، أن اللجنة العليا لأزمة كورونا، ستطبق كل الإجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين للتعليمات الاحترازية، موضحا أن الطلاب المفصولين بكليات العلوم والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم، أصروا على مخالفة تعليمات وإجراءات اللجنة بشكل عمدي، وجرى تطبيق القانون بحقهم، مناشدا جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع أعضاء اللجنة والالتزام بكل الإجراءات التي تقرها من أجل تحقيق السلامة للجميع.