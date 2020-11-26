قرينة الرئيس: نصح كل بنات العيلة في بداية حياتهم

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس كان دائمًا يسعى لأن تعتمد ابنته آية على نفسها في منزل زوجها: "كان بيقولي المراحل الأولى دي بتعدي، بس البنت لازم تكون مسؤولة في بيت زوجها".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي": "كان لما ييجي يكلم البنات سواء هيا أو بنات عمها كان يقعد ينصحهم، يعرفهم يعملوا إيه في بيت أزواجهم".

وتابعت: "عبدالفتاح السيسي كان يقول لبنته وبنات أشقائه لازم الزوجة تكون على قد مستوى الحدث، وتجهز نفسها عشان جوزها يلاقيها متألقة، النصائح دي جميلة أوي، مش لازم جوزها يلاقيها بهدوم شغل البيت".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.