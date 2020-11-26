انتصار السيسي عن والدة الرئيس: كانت حكيمة جدا.. وبعتبرها أمي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أسرة الرئيس بنت منزلا في مدينة نصر قبل أن تشهد تلك المدينة إعمارا كثيرًا: "مكنتش فيها عمار أوي، البيت كان يضم كل أخواته، والدته جابتنا وجمعتنا، بحب أوي والدته كانت أم مش عشان كانت خالتي، كان الكل بيحبها".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة " Dmc"، أن والدة الرئيس السيسي كانت دائما تجمع كل من في المنزل وتقول لهم: "عارفين إيه اللي ينجح البيت؟ كل واحدة تبقى ليها خصوصية في بيتها".

وتابعت: "كانت تقولنا مش شرط تقولولي رايحة فين وجاية منين، كلكم حبايبي وولادي، حكيمة جدا، لو الولاد طلعوا على فهم الصح والغلط، يطلعوا يحبوا بعض هيبقوا عارفين إيه الصح من الغلط والحلال من الحرام".

وفي حوار سابق، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن زوجته، وبداية علاقتهما معا، مشيدًا بأخلاقها وصفاتها.

وقال السيسي في حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي إبراهيم عيسى: "أنا خطبت زوجتي منذ عام 1975، وكنت حينها في الكلية الحربية، ويسعدني أوي أتكلم في الموضوع ده بصراحة، هي أميرة جدا، وحاجة طيبة جدا جدا ومخلصة جدا.. أنا قولتلها لو نجحت في الثانوية العامة ودخلت الكلية الحربية هخطبك".