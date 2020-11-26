كيف قدمت إسعاد يونس السيدة انتصار السيسي في ظهورها الإعلامي الأول؟

انفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس.

وقدمت إسعاد يونس السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظهورها الإعلامي الأول قائلة: "أنا سعيدة جدا إنه سيادتك منحتيني هذا الشرف، وأنا جاية شايلة مليار سؤال من ستات المحروسة.. فأنا وصلت السلام ولا لأ؟، وردت قرينة الرئيس عليها: "وصليته أكيد".

وأضافت إسعاد يونس: "السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي هي أم وزوجة وجدة وأخت وحبيبة والستات بيشوفو فيها نماذج وقدوة والستات بيشوفو فيها قدوة ونماذج.. طلة سيادتك حنونة جدا.. ونفسهم يقربوا ويعرفو حاجات كتير عن السيدة انتصار السيسي وإحنا في الخريف والخريف بيحب الحكي والذكريات، وكان نفسي يكون في فنجالين قهوة والسبرتاية وأعملهوملك".

وسألت إسعاد يونس قرينة الرئيس عن قهوتها: "سيادتك قهوتك إيه؟.. وردت قرينة الرئيس: قهوتي مظبوطة، لترد إسعاد يونس: أنا سكر زيادة بس كأننا شربناهم علشان التباعد الاجتماعي".