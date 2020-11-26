انتصار السيسي: "مكنتش بعرف أطبخ.. واتعلمت الطبيخ في الضيوف بعد الزواج"

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس هو من علمها الطهي، متابعة: "لما وقف معايا بقيت أعرف أدخل المطبخ بقى وأعمل أكل".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "Dmc"، أن الرئيس عندما يتعرف على أحد ويكوِّن صداقة مع شخص يدعوه على الغداء أو العشاء، مشيرة إلى أنَّ هذا الموضوع كان فرصة لها لتجرب "عمل أكل أكتر".

وتابعت: "أنا عن نفسي بحب كل أنواع الطواجن، سواء طواجن البامية أو غيرها وكذلك طواجن الأرز".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".