فيديو.. تعرف على مؤهل قرينة الرئيس والجامعة التي تنتمي لها

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها لم تتزوج إلا بعد تخرجها في الكلية وإنهاء دراستها، على الرغم من أن قصة ارتباطهما بدأت في الثانوية العامة.

وكشفت قرينة الرئيس خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC"، أنها تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس.

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.