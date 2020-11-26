إسعاد يونس تعرض صورا نادرة لعائلة السيدة انتصار السيسي

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، صورًا نادرة للسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعائلتها، خلال لقاءٍ خاص لها مع فضائية "دي إم سي".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".