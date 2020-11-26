قرينة الرئيس تروي مواقف بكى فيها السيسي: دموعه بتنزل من القصص الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتناح السيسي، يجمع ما بين الحزم والشدة والحنية، ولو سمع قصة إنسانية "تلاقي دموعه نزلت".

وأضافت قرينة الرئيس، في لقاء خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc" الفضائية، أن الرئيس تأثر بشكل كبير بقصة الفتاة الإيزيدية التي تعرضت للاغتصاب من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابعت بأنه بكى أيضا عندما توفيت والدته، فقد كان يحبها جدا، ومرتبطا بها جدا، وأخذ منها كل الأشياء الجميلة.

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.