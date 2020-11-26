السيدة انتصار السيسي عن المولد النبوي: علينا الالتزام بأخلاق الرسول

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المولد النبوي يُسعد كل المواطنين، "كلنا نُحب سيدنا محمد، ويا ريت نعمل الحاجات اللي وصانا بيها سيدنا محمد طوال الوقت، زي الالتزام بالأخلاق الحميدة، وطول البال".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، أن الإخلاص في العمل شيء مهم للغاية: "ديما نقول لولادنا وربناهم من صغرهم على الأخلاق ومساعدة الناس، ودي كلها من أخلاق النبي".

وتابعت: "المصريين بالذات عندهم طقوس في المولد النبوي زي الحلويات وحاجات مرتبطة بالحاجات دي".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.