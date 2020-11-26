رئيس التحرير

محمود مسلم

السيدة انتصار السيسي: زوجات أبنائي بيكملوا بعض في الطبخ.. وبنتجمع في رمضان كلنا

كتب:

محمود البدوي
10:25 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طقوس رمضان الخاصة بأسرتها مستمرة منذ زواجها من الرئيس السيسي وحتى الآن: "دي حاجة بتجمع الأسرة كلها فلازم تستمر".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي"، أن زوجات أبنائها يعرفون إلى حد ما فن الطبخ: "يعرفوا تقريبًا، ممكن تكون واحدة شاطرة أوي وواحدة كده، بس هما بيكملوا بعض".

وأكدت قرينة الرئيس أن زوجها هو من علمها كيفية الطهي: "لما وقف معايا بقيت أعرف أدخل المطبخ بقى وأعمل أكل"، موضحًا أنه عندما يتعرف على أحد ويكون صداقة مع شخص يقوم بدعوته على الغداء أو العشاء.

وأضافت: "الموضوع ده كان فرصة بالنسبة لي أني أجرب كتير أعمل أكل، أنا عن نفسي بحب كل أنواع الطواجن،  سواء طواجن البامية أو غيرها وكذلك طواجن الأرز".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

اقرأ المزيد:

قرينة الرئيس تكشف شغفه بالتعليم في صغره: "قالي المذاكرة اللي هتقف جنبنا"

قرينة الرئيس تروي تفاصيل قصة ارتباطهما: قال لوالدته شايف فيها كل المواصفات

السيدة انتصار عن أكثر اللحظات حزنا: ببكي لما يكون فيه شهداء لأني أم

قرينة الرئيس: نصح كل بنات العيلة في بداية حياتهم

قرينة الرئيس عن أسعد لحظات حياتها: لما السيسي يبقى مبسوط

السيدة انتصار عن "حماها": "طول عمره جد.. وولاده خدوا منه حسن الإدارة"

قرينة الرئيس: السيسي يحب كل أنواع الخضار وكنت بعمل لهم حلو كنافة وبسبوسة

إسعاد يونس تعرض صورا نادرة لعائلة السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي: ماكنتش باعرف أطبخ.. واتعلمت الطبيخ في الضيوف بعد الزواج

قرينة الرئيس: تربية السيسي في حي شعبي جعلته يحكم على المرأة بطريقة مختلفة

قرينة الرئيس: السيسي كان واثق إني مهتمة أشوفه قبل ما يروح الكلية الحربية

قرينة الرئيس عن سر اختياره لها كزوجة: "عاوزها مسؤولة"

قرينة الرئيس تكشف أول خطوة في علاقتها بالسيسي: قرايب من الأم

قرينة الرئيس عن أول لقاء بينهما: البداية كانت فيها جدية تحسسك إنه مسؤول

"غضب المسلمين": غلاف "نيوزويك" الذي أثار السخرية على "تويتر"