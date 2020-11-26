السيدة انتصار السيسي: زوجات أبنائي بيكملوا بعض في الطبخ.. وبنتجمع في رمضان كلنا

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طقوس رمضان الخاصة بأسرتها مستمرة منذ زواجها من الرئيس السيسي وحتى الآن: "دي حاجة بتجمع الأسرة كلها فلازم تستمر".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي"، أن زوجات أبنائها يعرفون إلى حد ما فن الطبخ: "يعرفوا تقريبًا، ممكن تكون واحدة شاطرة أوي وواحدة كده، بس هما بيكملوا بعض".

وأكدت قرينة الرئيس أن زوجها هو من علمها كيفية الطهي: "لما وقف معايا بقيت أعرف أدخل المطبخ بقى وأعمل أكل"، موضحًا أنه عندما يتعرف على أحد ويكون صداقة مع شخص يقوم بدعوته على الغداء أو العشاء.

وأضافت: "الموضوع ده كان فرصة بالنسبة لي أني أجرب كتير أعمل أكل، أنا عن نفسي بحب كل أنواع الطواجن، سواء طواجن البامية أو غيرها وكذلك طواجن الأرز".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.