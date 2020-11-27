أصوات قراء حاضرة في منزل الرئيس.. انتصار السيسي: أحب أسمع آذان الحصري

تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، عن أصوات القراء الذين تحب أن تسمع لهم، وقالت إنها تُحب سماع القرآن الكريم بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، والحصري، والطبلاوي، "كل دول أصواتهم روعة وجميلة".

وتابعت قرينة الرئيس السيسي، أنها تحُب سماع آذان الصلوات بصوت الحصري.

مصطفى إسماعيل

"قارئ مصر الأول"، و"مقرئ الملوك والرؤساء"، الذي حلَّ صوته ضيفًا كريمًا في القصر الملكي، بطلب من الملك فاروق، الذي استدعاه للقصر، بعد أن سمع صوته في الإذاعة فاستحسنه، كما كان سفيرًا عزيزًا للرئيس الراحل عبدالناصر في مسجد "باريس"، ورفيقًا في وفد الرئيس إلى القدس العربي، لكون خادم القرآن مصطفى إسماعيل.

واحدًا من مشايخ قلائل، قرأوا القرآن في "أولى القبلتين وثالث الحرمين" المسجد الأقصى مرتين، فالأولى عندما زار الشيخ مصطفى إسماعيل القدس العربية عام 1960، فقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج.

وفي 7 يونيو 1905، وفي بيت ريفي داخل قرية ميت غزال، بمركز السنطة في محافظة الغربية، ولد الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر في كتاب القرية، وفي سن السابعة عشرة، كان اللقاء بـ"قيثارة السماء" الشيخ محمد رفعت.

وحسب رواية نجل مصطفى إسماعيل: "عندما جاء ليحيي أحد المآتم، فجلس ضيفًا على دكة الشيخ رفعت، ولما انتهى الشيخ رفعت من وصلته ترك مكانه لهذا القارئ الشاب ليقرأ فانبهر الشيخ به، وأعجب بأدائه وصوته، فأرسل إليه يطلب منه أن يستمر في التلاوة ولا يتوقَّف حتى يأذن له هو بذلك، فظل يقرأ مدة تزيد على الساعة ونصف الساعة، إلى أن أذن له الشيخ رفعت بختم وصلته ففعل فقبله وهنأه وقال له (اسمع يا بني أنا هأقولك على نصيحة إذا عملت بها فستكون أعظم من قرأ القرآن في مصر، ينقصك أن تثبت حفظك بأن تعيد قراءة القرآن على شيخ كبير من مشايخ المسجد الأحمدي)، فأخذ الشيخ مصطفى إسماعيل على نفسه عهدًا بأن يذهب إلى المسجد الأحمدي بمدينة طنطا ليتعلم ويستزيد كما طلب منه الشيخ رفعت".

الحصري

الشيخ محمود خليل الحصري، أول من سجل القرآن الكريم في العالم بـ 4 روايات بخلاف إجادته للروايات العشر، وأول من نادى بإنشاء نقابة للقراء، وصاحب فكرة المصحف المعلم، تحل اليوم ذكرى وفاته الأربعين، وُلد في غرة ذي الحجة سنة 1335 هـ الموافق 17 سبتمبر من عام 1917 في قرية شبرا النملة التابعة لطنطا بمحافظة الغربية.

كان حريصا في آواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ بمسقط رأسه قرية شبرا النملة، وأوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحُفَّاظه، والإنفاق في كافة وجوه البر، وتوفي عن عمر ناهز 63 عاما، مساء الإثنين 16 محرم سنة 1401 هـ الموافق 24 نوفمبر 1980 بعد صلاة العشاء بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا.

الطبلاوي

نقيب المتوفى في مايو 2020 في أثناء إفطار اليوم الثاني عشر من رمضان، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في خدمة القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما.

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".