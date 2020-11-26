قرينة الرئيس تروي تفاصيل قصة ارتباطهما: قال لوالدته شايف فيها كل المواصفات

روت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية قصتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأت حينما كانت في المرحلة الثانوية وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبا في الكلية الحربية.

وقالت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC": "ارتبطنا لما كان لسه في الكلية، وكنت أنا في ثانوي.. إحنا كنا قرايب والدته تبقى خالة والدتي، والعيلة متعارفة، خالتي الصغيرة كانت مقبلة على الزواج وكانت بنت خالته وقالها إنه عاوز يرتبط بيا، وفاتح والدته إنه عاوز يرتبط بيا وقالتله إزاي؟، فقالها أنا شايف فيها كل المواصفات اللي أنا تقريبا عاوزها".

وتابعت: "أول ما كلمني كنت بذاكر ثانوي وأيام الامتحانات، وبعدين جه عند جدتي اللي هي خالته، وأول ما كلمني ما حستش أنه واحد جاي يحب.. قالي إنتي بتذاكري كويس؟ وريني كده علشان المذاكرة دي هي اللي هتقف جنبنا.. البداية كانت فيها جدية حسستني إنه إنسان مسؤول، واتكلمنا وعرفت منه سبب إنه عاوز مواصفاتي، لأنه هيبقى ظابط ومش موجود فكان عاوزها قد المسؤولية اللي تمشي معاه مشوار حياته".