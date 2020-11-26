رئيس التحرير

محمود مسلم

قرينة الرئيس تروي تفاصيل قصة ارتباطهما: قال لوالدته شايف فيها كل المواصفات

كتب:

نرمين عفيفي
10:13 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

روت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية قصتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأت حينما كانت في المرحلة الثانوية وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبا في الكلية الحربية.

وقالت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC": "ارتبطنا لما كان لسه في الكلية، وكنت أنا في ثانوي.. إحنا كنا قرايب والدته تبقى خالة والدتي، والعيلة متعارفة، خالتي الصغيرة كانت مقبلة على الزواج وكانت بنت خالته وقالها إنه عاوز يرتبط بيا، وفاتح والدته إنه عاوز يرتبط بيا وقالتله إزاي؟، فقالها أنا شايف فيها كل المواصفات اللي أنا تقريبا عاوزها".

وتابعت: "أول ما كلمني كنت بذاكر ثانوي وأيام الامتحانات، وبعدين جه عند جدتي اللي هي خالته، وأول ما كلمني ما حستش أنه واحد جاي يحب.. قالي إنتي بتذاكري كويس؟ وريني كده علشان المذاكرة دي هي اللي هتقف جنبنا.. البداية كانت فيها جدية حسستني إنه إنسان مسؤول، واتكلمنا وعرفت منه سبب إنه عاوز مواصفاتي، لأنه هيبقى ظابط ومش موجود فكان عاوزها قد المسؤولية اللي تمشي معاه مشوار حياته".

اقرأ المزيد:

السيدة انتصار عن أكثر اللحظات حزنا: ببكي لما يكون فيه شهداء لأني أم

قرينة الرئيس عن أسعد لحظات حياتها: لما السيسي يبقى مبسوط

السيدة انتصار عن "حماها": "طول عمره جد.. وولاده خدوا منه حسن الإدارة"

قرينة الرئيس: السيسي يحب كل أنواع الخضار وكنت بعمل لهم حلو كنافة وبسبوسة

إسعاد يونس تعرض صورا نادرة لعائلة السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي: ماكنتش باعرف أطبخ.. واتعلمت الطبيخ في الضيوف بعد الزواج

قرينة الرئيس تكشف شغفه بالتعليم في صغره: "قالي المذاكرة اللي هتقف جنبنا"

قرينة الرئيس: تربية السيسي في حي شعبي جعلته يحكم على المرأة بطريقة مختلفة

كيف قدمت إسعاد يونس السيدة انتصار السيسي في ظهورها الإعلامي الأول؟

انتصار السيسي عن والدة الرئيس: كانت حكيمة جدا.. وبعتبرها أمي

قرينة الرئيس: السيسي كان واثق إني مهتمة أشوفه قبل ما يروح الكلية الحربية

قرينة الرئيس عن سر اختياره لها كزوجة: "عاوزها مسؤولة"

قرينة الرئيس تكشف أول خطوة في علاقتها بالسيسي: قرايب من الأم

قرينة الرئيس عن أول لقاء بينهما: البداية كانت فيها جدية تحسسك إنه مسؤول

"غضب المسلمين": غلاف "نيوزويك" الذي أثار السخرية على "تويتر"