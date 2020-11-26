قرينة الرئيس عن أسعد لحظات حياتها: لما السيسي يبقى مبسوط

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أكثر المواقف التي تجعلها سعيدة.

وأكدت السيدة انتصار، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC": "بكون مبسوطة لما ألاقي عبدالفتاح السيسي مبسوط بضحك أوي وبفرح، بس لما يكون مبسوط".

وقالت إنَّ الرئيس السيسي هو من علمها كيفية الطهي، "لما وقف معايا بقيت أعرف أدخل المطبخ بقى وأعمل أكل"، موضحة أنه عندما يتعرف على أحد ويكون صداقة مع شخص يدعوه على الغداء أو العشاء.

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.