قرينة الرئيس تكشف شغفه بالتعليم في صغره: "قالي المذاكرة اللي هتقف جنبنا"

ألقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعليم منذ أن كان في بداية مرحلة الشباب، خلال روايتها لبداية قصة ارتباطها مع الرئيس، والتي بدأت وهي في المرحلة الثانوية، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبًا بالكلية الحربية.

وقالت السيدة انتصار، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC": "أول ما كلمني كنت بذاكر ثانوية عامة وأيام الامتحانات وبعدين جه عند جدتي اللي هي خالته، وأول ما كلمني ماحستش إنه واحد جاي يحب.. قالي أنت بتذاكري كويس؟ وريني كده علشان المذاكرة دي هي اللي هتقف جنبنا.. البداية كانت فيها جدية حسستني إنه إنسان مسؤول، واتكلمنا وعرفت منه سبب إنه عاوز مواصفاتي، لأنه هيبقى ظابط ومش موجود فكان عاوزها أد المسؤولية اللي تمشي معاه مشوار حياته".