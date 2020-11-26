قرينة الرئيس عن شعوره ليلة زفاف ابنته: فرحان أنه هيخليها تعيش حياة كويسة

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كواليس ليلة زفاف ابنتها آية، وشعور الرئيس في هذه الليلة.

وقالت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "زوجي قالي كل الناس بتبقي حزينة في اليوم ده لأن بنتها بتتجوز بس بالعكس أنا فرحان، أنا فرحان أني هخليها تعيش حياة كويسة وتعمل بيت وأسرة وتجيب ولاد، ويملوا علينا الدنيا".

وتابعت: "السيسي قالي ليه الناس بتزعل وتعيط في اليوم ده، إن شاء الله إحنا مختارين صح فلازم نفرح، السيسي مكنش زعلان خالص، كان مختلف".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.