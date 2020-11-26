السيدة انتصار السيسي: أكثر ما يفرحني في الحياة سعادة الناس

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن أكثر ما يفرحها في الحياة، هي فرحة الناس، مثل انتقال الناس إلى مشروع الأسمرات، مشددة: "أي حاجة تفرح الناس أنا بفرح بيها".

وأضافت "انتصار"، في لقاء خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc" الفضائية، أنها عندما تسمع الناس عن الكباري والطرق الجديدة تشعر بسعادة جدا، ويقولون إن "الطريق أخذ 5 دقايق".

وتابعت قرينة الرئيس، بأنها كانت تعرف جيدا المعاناة التي يشعر بها الناس، وأصبحوا حاليا يستفيدون.

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".