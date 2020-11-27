انتصار السيسي عن مذاكرتها لأبنائها: الرئيس كان يجيب الكتب ويسألهم

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل مذاكرتها هي وزوجها لأولادها في الصغر، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "DMC".

وقالت قرينة الرئيس: "كنا مقسمين مذاكرة الأولاد علينا، لأن أعمارهم في المدرسة قريبة من بعض، كنا بنجمعهم ونذاكر لهم، كان الرئيس يُشجع موضوع المذاكرة، ويجيب الكتب ويسألهم".

وتابعت: "السيسي كان حابب يجيب لهم شيخ يحفظهم القرآن في البيت".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".