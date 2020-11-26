السيدة انتصار السيسي تشيد بمحمد صلاح وتوجه رسالة للمصريين

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محمد صلاح فخر لكل المصريين، وما وصل إليه جاء بعد تعب وجهد شديد منه، ويجب أن يصل ذلك إلى المواطنين، متابعة: "لا أريد أن ينظر البعض إلى نهاية القصة فقط، وأن صلاح أصبح نجما كبيرا، هذا الأمر لم يحدث في يوم وليلة".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك الكثير من المتاعب التي واجهها محمد صلاح في الكواليس، "صلاح اجتهد وتعب واتدرب، وشاهد أيام عصيبة، لا شيء يأتي بسهولة".

وتابعة: "أتمنى أن تصل رسالة لكل شخص يريد أن يصبح شيئا.. أنت هتعدي بخطوات صعبة، وهتمر بأمور أصعب، لازم تعرف أنك هتتعب بس هتوصل في النهاية".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.