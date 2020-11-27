شاهد.. بماذا وصفت قرينة الرئيس عن زوجات ضباط الجيش والشرطة؟

تطرقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحياة زوجات الضباط، سواء ضباط الجيش أو الشرطة: "زوجة الضابط متحملة المسؤولية كلها لأنها بتبقى أب وأم، لكن السيسي مكانش منفصل عننا كان في تواصل بينا وكان يحب يعرف كل حاجة".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC"، أنها لم تقضِ شهر العسل مثلها مثل باقي الزوجات، حيث تركها الرئيس السيسي وذهب لعمله بعد اليوم الثالث لزواجهما.

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.