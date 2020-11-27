أجواء "القمة" في الغردقة.. عيد ميلاد وزواج ومكافآت لموظفي إحدى الشركات

رغم أن مدينة الغردقة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، تبعد مئات الكيلو مترات عن مكان إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالقاهرة، إلا أن الأجواء الاحتفالية بمباراة القمة بدأت مبكرا، لتغطي ربما على المراسم الاعتيادية للمناسبات المختلفة.

لا صوت يعلو في الغردقة على صوت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فقد ساد جو رياضي بين رواد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وسط المصريين.

وبدأ كل جمهور في دعم ناديه على طريقته، فهذه عائلة زملكاوية من رواد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة؛ تحتفل بعيد ميلاد ابنها، مرتدين "تي شيرت" الزمالك، وذلك على سبيل التفاؤل، تيمنا بالفوز على النادي الأهلي في مباراتهما اليوم الجمعة.

وفي موقف مشابه، احتفل عروسان من مشجعي الأهلي بشهر العسل، مرتدين "تي شيرت" الأهلي، خلال قضائهما شهر العسل بفندق سياحي شمال مدينة الغردقة، على سبيل التفاؤل أيضا بفوز الأحمر على الأبيض اليوم.

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق حرصت على إعداد شاشات كبيرة بأماكن مفتوحة على حمامات السباحة وعلى الشواطئ للنزلاء، استعدادا لمشاهدة مباراة القمة اليوم.

قاسم السيد، مسؤول بمجموعة فنادق سياحية كبرى، يشير إلى أحاديث نزلاء الفنادق المتكررة عن المبارة، وأمنيات كل منهم بفوز فريقه الذي يشجعه، ورأيه في التشكيل المتوقع وأبرز اللاعبين الذين سيغيبون عن المباراة بسبب كورونا، فضلا عن مداعبة النزلاء العمال بالفندق وسؤالهم السؤال الشهير "إنت أهلاوي ولا زملكاوي"، مؤكدا أن المباراة أضفت جوا رائعا على الفندق وأصبحت هي الشغل الشاغل لجميع رواد الفندق.

وأطلق طلاب مدرسة ابتدائي بالغردقة مبادرة "لا للتعصب" مرتدين أقنعة الوجه للاعبين بهدف نبذ التعصب وإرساء الروح الرياضية وذلك في إحدى المدارس بمدينة الغردقة قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدوليَ.

وارتدى طلاب إحدى مدارس الغردقة في مبادرة "نعم للروح الرياضية" أقنعة الوجه للاعبي الأهلى والزمالك في جو يسوده الحب حيث انقسم الطلاب إلى نصفين يرتدى كل منهم تي شيرت النادي الأهلي وأقنعة الوجه للاعبي الأهلي والنصف الآخر تي شيرت نادي الزمالك وأقنعة وجه للاعبي الأهلي وقاموا بالتسليم على بعض في إشارة منهم إلى نبذ العنف ونشر الروح الرياضية.

وأصدر مدير إحدى الشركات الخاصة بمدينة الغردقة قرارا إداريا برصد مكافأة شهر من الراتب لجميع العاملين بالشركة وذلك في حالة فوز الزمالك على الأهلى فى مباراتهما اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وجاء بالقرار أنه سيتم خصم الراتب بالكامل إذا فاز الاهلي في على الزمالك غدا في النهائي الإفريقي.

رأي العاملين في الشركة أن القرار صادم خاصة أن جميع العاملين في الشركة يشجعون النادي الأهليق بينما صاحب الشركة الوحيد هو الذي يشجع الزمالك.

بينما أكد محمد حسن الغنام مدير الشركة، أنه أصدر القرار ليضمن تشجيع العاملين بالشركة لنادي الزمالك حتى يفوز على غريمه التقليدي أما في حالة فوز الأهلي على الزمالك فلن تتكفل الشركة أي أعباء مالية.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في حدث يتابعه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، إذ إنه لأول مرة يلتقي فريقان من دولة واحدة في نهائي بطولة قارية.