انتصار السيسي توجه رسالة للرئيس: ربنا يحقق كل أمنياتك لبلدنا

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لزوجها، في نهاية حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc".

وقالت قرينة الرئيس: "بشكر ربنا عليه، وإن شغله الشاغل هو بلده بيحبها جدا وبيحب ناسها وبيسعد لما تبقى الأمور ماشية كويس في كل حاجة".

وأضافت: "دايما يقول لسه معملتش حاجة وبتمني ربنا يوفقه ويعمل كل اللي بتمناه وربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا، وكل سنة وكل المواطنين بخير".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.