انتصار السيسي عن زوجها: شديد على أولاده.. وبيعملوله ألف حساب

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زوجها كان يقول لها دائمًا: "بحب أوي نكون على خط واحد مينفعش حاجة تحصل من غير ما أكون عارفها"، وهذا حتى يُعطي نصيحة التي تُناسب الموقف.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "الأولاد كانوا بيعملوا لأبوهم ألف حساب، كان شديد على الصبيان، كان عقابه ليهم برتم الكلام بس، فيعملوا ليه ألف حساب".

وتابعت: "مش متواجد معانا طول الوقت، فالأولاد خايفين يزعل منهم، هو كان قريب منهم جدا ويجمعهم وقت الإجازات هما وولاد أشقائه".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.