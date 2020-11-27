انتصار السيسي عن زوجها: كنا بنلف بعد الفجر حوالين مكتبة الطفل

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن برنامج وصفته بـ"الرائع والجميل" كان يقدم عليه زوجها في تعامله مع أسرته وأبنائه وأبناء أشقائه، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc".

وقالت قرينة الرئيس: " كان ياخدهم يتمشوا بعد الفجر ونتمشى كلنا حوالين مكتبة الطفل في مدينة نصر، الناس اللي كانت بتتمشى معانا كانوا فاكرين أن كل دول أولادنا، لأن كان بيلف معانا ولاد أخواته الصبيان والبنات".

وتابعت: "السيسي علمهم إزاي يحبوا الرياضة، الحياة لازم تكون فيها نشاط، لأن هو تحداهم في الرياضة".