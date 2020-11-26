السيدة انتصار السيسي: أحفادنا رسالة من ربنا للرئيس للتخفيف عنه

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اللحظات الأولى التي رأت فيها حفيدتها من ابنتها "آية"، بعد الولادة مباشرة، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc".

وقالت قرينة الرئيس: "أول ما شوفتها قلت أنا شوفتها قبل كده، كانت شبه آية شوية، بس والله الأحفاد بالنسبة لينا أحلى حاجة في الدنيا"، موضحة أن الرئيس السيسي رغم أن لديه أعباء كثيرة ومشاغل عديدة إلا أنه يسعد جدًا برؤية أحفاده.

وتابعت: "مجرد ما يدخل البيت ويشوفهم كأن ربنا بعت له رسالة أنه يخفف عنه المشاغل، خاصة أن معظم أحفادنا بنات".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، وكان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.