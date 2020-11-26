قرينة الرئيس: كنت بقول لأولادي حواديت ووالدتي بتحكيلهم قصص الأنبياء

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها كانت دوما تسرد لأبنائها "حواديت"، كون والدتها كانت تقوم بذلك معهم، وأن والدتها كانت تحكي دائما لأولادها قصص الأنبياء لإيصالها لهم، لتصل لهم الموعظة من قصة الأنبياء.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي"، أن الرئيس كان يجلس دائما مع بنات العائلة ويعطي لهم عدة نصائح: "كانت البنات بتقعد وتسمع وتستفيد، مفيش مرة قعد معانا ولم الأسرة إلا لما يكون فيه نصيحة".

وتابعت: "لما نتجمع مش بنقعد نضحك وخلاص والموضوع يعدي، لازم نخرج من القعدة بحاجة كويسة".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.