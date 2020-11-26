السيدة انتصار السيسي: رياضتنا المفضلة المشي بعد صلاة الفجر وخصوصا بالشتاء

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن المشي هو رياضتها المفضلة، وأنها دائما تمشي مع الرئيس السيسي بعد صلاة الفجر، موضحة أن الرئيس ليس من هواة النوم عقب صلاة الفجر، بل يبدأ يومه بعد الصلاة.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقاءٍ خاص مع الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي دائمًا يبدأ يومه بعد الفجر، مشيرة إلى أن المشي بالنسبة لهما في فصل الشتاء يكون أفضل من الصيف.

وتابعت: "أحب التواصل مع أولادي وأحفادي، عشان أشعر إني بعمل حاجة مفيدة، وأحب أولادي كثيرًا، ويسألونني أسئلة أتعجب منها".

وأردفت: "سعيدة جدًا بمشاريع الدولة مثل الأسمرات، ببقى فرحانة بفرحة الناس في الأسمرات، أي حاجة جديدة بتفرج الناس بتفرحني، وبناء الكباري والطرق وتوسيعها، حيث كان هناك معاناة قوية في الطرق، هذا أمر يسعدني كثيرًا".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، وكان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.