بعد حديث انتصار السيسي عن إنسانيته.. مبادرات ولقاءات إنسانية للرئيس

قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهم شيء بالنسبة للرئيس كان سعادة وفرحة الناس، مستطردة: "أهم حاجة يشوف سعادة الناس مما يقدمه من أعمال، وفعلًا الحمد لله استطاع تحقيق المعادلة الصعبة في توفير الخدمات للناس وخاصة متوسطي الحال".

وحرص الرئيس السيسي، على التواصل مع كل فئات الشعب، والتجاوب مع مشكلاتهم، وشهدت السنوات الـ6 سنوات الماضية لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تلاحمه مع قضايا الشعب اليومية، حيث أبرزت المواقف المتعددة اهتمام بهذه الطبقات.

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبرز المواقف الانسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 6 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

سيدة العربة تشكر الرئيس على دعوة الاستقبال

وكانت هناك العديد من المواقف الإنسانية، التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطنين البسطاء، وكان أول هذه المواقف في عام 2016، بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة وهي تجر العربة التي تعمل عليها، وبعد ساعات قليلة، وجه السيسي الدعوة للسيدة منى بدر صاحبة صورة جر العربة.

وأعربت السيدة عن تقديرها البالغ لاهتمام الرئيس، بالالتقاء بها، ووجهت الشكر للرئيس، بعد أن أمر بتوفير عربة نقل بضائع لها، لتقودها بدلا من جر عربة البضائع.

الرئيس ينفعل من أجل سلامة الغلابة

أثناء تفقد السيسي لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كل الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص، ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وعبر رواد "تويتر"، عن امتنانهم لموقف الرئيس تجاه العمال البسطاء، وخلال ساعات، تصدر هاشتاج "السيسي حبيبي الغلابة" موقع "تويتر".

سيدة مسنة تدعو للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد

وفي موقف مشابه، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده بعض المشروعات القومية.

ويلتقي السيسي أثناء ذلك، بسيدة مسنة، وتتحدث عن معاناتها مع المرض، وعلى الفور يوجه الرئيس بتوفير كل سبل الرعاية الصحية، ودعت السيدة للرئيس بالتوفيق والسداد.

سيدة الميكروباص تصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي

في حالة نادرة على الشارع المصري، استأجرت سيدة ميكروباص للعمل عليه باليومية، لتتمكن من الإنفاق على أبنائها، وعلى موعد مع القدر، تفاجأ السيدة نحمده بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده عددا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصافحة السيدة، وطلبت منه توفير ميكروباص خاص بها، بدلا من الذي تعمل عليه، الأمر الذي استجاب له الرئيس، وتم تسليمها ميكروباص جديدا خاصا بها.

سيدتا حي الأسمرات تدعوان الرئيس لشرب الشاي

أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 12 يونيو الماضي، مشروع حي الأسمرات 3 السكني، أجرى الرئيس حوارا إنسانيا مع سيدتين، للاطمئنان على أحوالهما المعيشية.

ودعت إحداهما السيسي لشرب الشاي في المنزل، فرد الرئيس قائلا: "على عيني والله ويشرفني والله العظيم".

"جميلة" للسيسي: بدعيلك في كل صلاة ربنا يسترك زي ما سترتني

ووجهت السيدة جميلة أحد مستفيدي مبادرة "حياة كريمة" الشكر للرئيس، من خلال "الوطن" قائلة: "أنا بدعيله في كل صلاة إن ربنا يستره زي ما سترنا، ونفسي أشوفه وأشكره بنفسي، إحنا عمر ما حد افتكرنا غيره، ربنا يحميه وينصره على كل أعداء الوطن".

وذلك بعد أن ذكرت جميلة لـ"الوطن"، أن منزلها كان تسكنه الثعابين والفئران، بسبب فتحات السقف الكبيرة، الأمر الذي كان يخيف طفلها الوحيد، ويجعله يهرب من المنزل باستمرار.

وتأتي مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يناير2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، خاصة في القرى الفقيرة.