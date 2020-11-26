تاج الدين: السيسي يتابع ملف اللقاحات قبل إعلانه عالميا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الرئيس السيسي أكد أن اللقاح الحقيقي هو وعي المواطنين، ومهما حدث وخرج من لقاحات، سيظل في المقدمة، والأهم هو الاحتياطات الشخصية، والوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ عليها، لأن هذا هو الأساس في منع انتشار المرض.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اللقاح لن يمنع الإصابة 100%، يساعد في زيادة مناعة الإنسان، ويقلل نسبة الإصابة بالمرض، ويقلل المضاعفات، لكن لا يعطي مناعة صلبة أو مناعة كاملة ضد المرض.

وأردف أن الرئيس السيسي يتابع بكل دقة وحرص، كل ما يتعلق بأزمة المرض وانتشاره، ومشاكله، والاستعدادات له من كل النواحي، والرئيس يتابع اللقاح من أول لحظة من قبل أن يُعلن عالميًا عن اللقاحات، وهو يتابع اللقاحات وإنتاجها ومن يعمل عليها، وحتى التفاصيل الدقيقة، وكيفية العمل على اللقاح نفسه، كل ذلك يتابعه.

وتابع: أنه حتى الآن لا يوجد أي لقاح متاح للاستخدام في أي بلد في العالم، والشركات تتحدث عن أنها تبدأ إنتاج اللقاح، وأن اللقاح سيوزع، لكن لم يبدأ أحد في أي شيء حتى الآن، وحينما سيتم العمل على إنتاج اللقاح، لن يكون متوفر إنتاج اللقاح بكميات كبيرة مرة واحدة، لكن اللقاح سيُنتج تدريجيا وكل دولة ستحصل على حصة من اللقاح.

وواصل: أن هيئة الدواء المصرية قامت بعمل نوع من الترقب ومتابعة الأدوية، من أجل التعريف بالآثار الجانبية لأي دواء، في ظل الإعلان عن ظهور أعراض وتأثيرات من بعض الأدوية.

وأردف أن الأولويات التي ستحصل على لقاح كورونا معروفين، وأعلنت عنهم منظمة الصحة العالمية وهم الأكثرعرضة للإصابة بالمرض، وهم من سيحصلون على اللقاح فور توفيره في أي دولة في العالم، مناشدًا الجميع بالعمل على وقاية أنفسهم من المرض، "الوقاية هو اللقاح رقم 1".