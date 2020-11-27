علي الحجار يعلن إصدار ألبومه الجديد خلال أسابيع: مكون من 14 أغنية

أعلن الفنان علي الحجار، عن نزول ألبومه خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه يتكون من 14 أغنية، 7 منهم تم نشرهم بالفعل بينما البقية تنشر لأول مرة.

وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية، بدأه الفنان علي الحجار بغناء «عارفة» من كلمات بهاء جاهين وألحان عمر خيرت.

وردًا على سؤال إحدى المتابعات بشأن تجربته الفنية، قال الفنان علي الحجار، إنه يعشق السينما وتقريبا «وُلِد في السينما»، مضيفًا: «أسرتي كلها بتحب الفن، والدي الفنان إبراهيم الحجار ووالدتي وأخوالي، وكان لنا موعد مقدس للحضور السينما».

واعتبر الفنان علي الحجار، أن الغناء هو الموهبة الأولى بالنسبة له، لكن ذلك لا يعني نسيانه حلم التمثيل، موضحًا: «كنت سأشارك في الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، وكنت سأقدم دور رئيس عصابة، ولكن تم تأجيله لظروف إنتاجية».

وأشار "الحجار"، إلى تقديمه 33 مسرحية معظمها من الطراز الكوميدي مثل: "رصاصة في القلب" التي شارك فيها الفنانة أنغام وسامي مغاوري وأحمد رزق، متابعا: «رغم وجود سامي مغاوري وأحمد رزق، لكن أنا وأنغام كنا بنموت الناس من الضحك».

طرح المطرب الكبير على الحجار أغنيته "سيدنا النبي" مؤخرا احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وجاءت الأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي عادل عايش.

وكان الفنان علي الحجار، قد أحيا في أغسطس الماضي، حفلًا في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي أقامه مركز الفنون، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف بالمكتبة.

وقدم "الحجار" خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل، منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزًا في مصر والعالم العربي.

وقدم الفنان علي الحجار، حفلا غنائيا بمسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية، أغسطس الماضي، بحضور العدد المحدد من الجمهور، وفق إجراءات كورونا الاحترازية.