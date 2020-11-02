علي الحجار يختار 18 أغنية لفقرته الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية

اختار الفنان الكبير على الحجار، 18 أغنية من مسيرته الفنية، ليشدو بها خلال حفله الغنائي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى.

سيشدو "الحجار"، خلال الحفل، بأغنيات "على قد ما حبينا، وياطالع الشجرة، واعذريني، وريشة، وأنا كنت عيدك، وقبل ما تواعد، وعم أدم، ولما الشتا يدق البيبان، والليل وأخره، ومافيناش م الخوف، وتجيش نعيش، واللى اشترى، ومسالة مبدأ، وعارفة، وأنت العدد، وزي الهوى، وجفنه علم الغزل، وبوابة الحلواني".

يتواصل المهرجان على مدار 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، ويضم 29 حفلا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية هي: "مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس"، بحضور عدد من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة.

كرّمت وزيرة الثقافة 12 شخصية من فرسان الكلمة والنغم هم أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، الدكتورة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، إلى جانب كل من المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، المطرب الكبير ماهر العطار وتسلمه عنه نجله أحمد، فنان الخط العربي مصطفى عمري، الشاعر الكبير بخيت بيومي الذى القى قصيدة مميزة بمناسبة تكريمه.

كما يتم تكريم عمالقة الموسيقى الكبار، الذين تم إهداءهم حفل الافتتاح فى لمسة وفاء تؤكد دورهم الفعال فى إثراء مجال الموسيقى العربية وهم حلمي بكر، محمد سلطان والدكتور جمال سلامة اللذان تسلما تكريمهما بين الجمهور.