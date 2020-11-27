علي الحجار يروي كواليس أغنيتي «متصدقيش – روحي فيكي تروح»

قال الفنان علي الحجار، إن لحن أغنية «متصدقيش» من ألحان وتوزيع عماد الشاروني، كان لأغنية أخرى، مضيفًا: «الكلمات لم تكن على قدر اللحن والتوزيع العظيم، لذلك طلبت من الشاعر أحمد إسماعيل كتابة كلمات تلائم اللحن».

وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية، مساء اليوم الخميس، أوضح أن كلمات أغنية "متصدقيش"، تعتمد على «نفي الحقائق» مثلما قال الشاعر: «متصدقيش إن السحاب أصل المطر.. ومتصدقيش إني بحبك».

وانتقالا لأغنية «روحي فيكي تروح»، أوضح أنه استمع لها من الفلكلور المغاربي أثناء وجوده في الأردن؛ لذلك طلب من الشاعر عصام عبدالله كتابة كلمات تلائم هذا اللحن.

طرح المطرب الكبير على الحجار أغنيته الجديدة "سيدنا النبي" احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وجاءت الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي عادل عايش.

ويستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل غنائي غدًا على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المنتظر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته، التي قدمها خلال مشواره الفني.

وكان الفنان علي الحجار، قد أحيا في أغسطس الماضي، حفلًا في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي أقامه مركز الفنون، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف بالمكتبة.

وقدم "الحجار" خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل، منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزًا في مصر والعالم العربي.

وفي شهر يوليو الماضي، نظمت نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية، حفل "أون لاين"، للفنان علي الحجار، وأكّد الأخير في بيان له، أنَّ ضيف شرف الحفل سيكون المطرب وائل الفشني، مشيرا إلى أنَّها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع النقابة، معربًا عن تقديره للصحافة والصحفيين، ودورهم في خدمة المجتمع والوطن.

وبدوره، قال محمود كامل، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، إنَّه تم الاتفاق على تنظيم حفل شهري للفنان علي الحجار، عقب انتهاء جائحة (كوفيد -19).