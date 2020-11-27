الأهالي: "كنا فاكرينه مبروك".. التفاصيل الكاملة للقبض على دجال بنها

أوقعته أمرأة قبل أن تنضم إلى قائمة ضحاياه اللائي أوهمهن بقدرته على أن يشفيهين من العقم وتحقيق حلمهن بإنجاب الأطفال، إلا أنه بعد فترة من التردد عليه، يقنع الضحية أنه لابد أن يعاشرها جنسيا لكي تحمل، كانت هذه هي الخدعة التي اتخذها "دجال بنها" ستارا لأعماله الدنيئة، قبل القبض عليه.

"الشيخ هلال " أو "دجال بنها " كما عرف مؤخرا انتشرت سيرته بأنه "رجل مبروك" بين أهالي قريته "ميت الحوفيين" مركز بنها، وذاع صيته بين القرى المجاورة، وترددت عليه السيدات اللائي لم يتمكن من الإنجاب، وبعد أن ينفذ صبرهن مع الطب ووسائل العلاج يلجأن إلى الدجال الذي يبدأ في نصب فخه حولهن ومروادة السيدة عن نفسها ويقنعها أنها "ملبوسة"، من الجن، وأنه قادر على هزيمته وإخراجه من جسدها ولكن من خلال ممارسة الجنس معه، بعد دفع مبلغ من المال له أيضا وصل في المرة الواحدة لـ 15 ألف جنيه.

أهالي القرية أكدوا أنهم فوجئوا بأفعال الدجال المشينة، حيث لم يتصوروا أن الرجل المبروك في قريتهم يخفي وحشا شهوانيا يستغل النساء، مؤكدين أنهم كانوا يعرفون أنه رجل في حاله، ويقوم بمساعدة الناس بالعلاج بالقرآن فقط، ولكنهم صعقوا مما كشفته التحقيقات في واقعة اتهام سيدة متزوجة من خارج المحافظة له بمراودتها عن نفسها، بحجة علاجها من العقم وطلبه ممارسة الجنس معها، بعد أن حصل منها على 15 ألف جنيه لحل مشكلتها مع الإنجاب.

البداية كانت بورود معلومات سرية لأجهزة الأمن بقيام دجال بإحدى قرى مركز بنها بمحافظة القليوبية بممارسة الجنس مع السيدات اللائي يعانين من عدم الإنجاب بحجة أنهن عليهن "جن" بجانب الاستيلاء على أموالهن مقابل ذلك.

وخلال فحص المعلومات وتحديد شخصية المتهم تلقي مأمور مركز بنها بلاغا من إحدى السيدات قالت فيه إنها تعرفت على "دجال" بإحدى قرى المركز عن طريق إحدى السيدات بعد أن علمت الأخيرة أنها تعاني من عدم الإنجاب وأقنعتها بالذهاب إلى أحد الدجالين ويدعى الشيخ "هلال" وقالت إنه شيخ مبروك وسيساعدها على الإنجاب.

أخطر اللواء فخر العربي مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية أنه بمناقشة المبلغه قالت إنها متزوجه منذ فترة كبيرة وأنها ذهبت للعديد من الأطباء وأكدوا لها أنها لا تعاني من أي أمراض تمنعها من الحمل فتقابلت مع إحدى السيدات في مدينة بنها وأقنعتها أنها تحت تأثير "عمل سفلي" أعده لها الجن وعليها أن تذهب إلى الشيخ "هلال" في احدى القرى مؤكدة لها أنه رجل "مبروك"

أضافت في أقوالها أنها بالفعل ذهبت إليه ونجح في إقناعها أنها "ملبوسة" بجن وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها مشيرة إلى أنها جلست معه أكثر مرة استطاع خلال هذه المرات أن يحصل منها على مبلغ 12 ألف جنيه بحجة أنه يحاول إخراج الجن من جسدها

وفي أخر مرة قال لها إن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن من جسدها هو أن يمارس معها الجنس حتى تستطيع الحمل من زوجها.

أضافت المبلغة أنها بعد أن طلب منها هذا الطلب قال لها عليها أن تحضر 3 آلاف جنيه قبل أن يمارس معها فشكت في أمره وتوجهت إلى مركز شرطة بنها وقدمت بلاغا ضده.

أجرت أجهزة البحث الجنائي كمينا للمتهم حيث تم مراقبة المبلغه أثناء ذهابها للمتهم في المكان المتفق عليه وعقب دخولها المكان داهمت قوة أمنيه المكان والقى القبض على المتهم وتم اصطحابه إلى مركز شرطة بنها وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق حيث اعترف المتهم بممارسة الدجل والشعوذة تحت دعوي انه يعمل معالج روحاني وبالقرآن وحاول نفي تهمة محاولة التعدي جنسيا علي السيدة المبلغه إلا أن النيابة قررت حبسه وامرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.