ياسر جلال: مسلسلي المقبل شعبي.. ومكنتش مستعد لـ"سيف الله"

كشف الفنان ياسر جلال، عن مسلسله في الموسم الرمضاني المقبل، قائلا إن العمل المقبل سيكون متميزا للغاية، من كتابة أحمد عبدالفتاح، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج أحمد صالح، لافتا إلى أن اسم المسلسل "ضل راجل"، ويتميز بطابعه الشعبي.

وأضاف الفنان ياسر جلال، خلال لقاء ببرنامج "top trending"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن اعتزاله عن مسلسل "سيف الله"، يرجع سببه بأنه عمل درامي هام جدا ويحتاج للمزيد من التحضيرات، "أنا مش مستعد أعمل شخصية بالعظمة والفخامة دي، لا مستعد بدنيا ولا ذهنيا ولا نفسيا، وعاوز تدريبات على الخيل".

وتابع الفنان ياسر جلال: "أنا ليا في المسلسل دة طموح كبير إن أنط مع الحصان وهو ماشي وأركبه، واضرب السيفين ورا الحصان، وحتة إني آخد وقتي دي مش متاحة، ولكن أنا عاوز أعمل الدور دة على أحلى ما يكون".

وكان النجم ياسر جلال نفى امتلاكه أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور صفحات تحمل اسمه وتنشر صورًا له مع نجوم الفن، وآخرها صورته مع الفنان أحمد سعد.

وقال "جلال"، لـ "الوطن"، إنه لا يمتلك أي حساب عبر سوشيال ميديا، وبالتالي هو ليس مسؤولاً عن الحسابات المزورة التي تحمل اسمه.

وتألق ياسر جلال في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنباوي، والذي دارت أحداثه قبل 100 عام مضت في حي الجمالية، وشاركه البطولة كل من أحمد خليل، مي عمر، رياض الخولي، إنعام سالوسة، محمود حافظ، مها نصار وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.

وشارك السيناريست إسلام حافظ، في رمضان 2020، بالتمثيل بمسلسل الاختيار، حيث جسد دور الإرهابي أبو سعد، أمام أمير كرارة، أحمد العوضي، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.