محافظ الغربية: ثبوت إصابة 2 من أسرة النجم محمد صلاح بكورونا

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تفاصيل إصابة أسرة النجم محمد صلاح وأهالي قريته بفيروس كورونا، قائلا إنه ثبت إصابة 2 بالفيروس من ضمن 6 مشتبه بهم حضروا حفل زفاف شقيق اللاعب، ولكن البقية أعراضهم نزلات برد عادية، لافتا إلى أن الحالتين من أفراد اسرة اللاعب تحت الملاحظة، وهما في المراحل الأخيرة للعدوى.

وأضاف الدكتور طارق رحمي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المحافظة شنت حملة مكثفة لإغلاق بعض المقاهي المخالفة بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه يجرى تنظيم حملات يومية، وتلقوا بلاغا من أحد المواطنين بتقديم الشيشة في أحد الأماكن بمدينة طنطا، فتبين من خلال المعاينة أن المكان عبارة عن 3 أدوار لتقديم الشيشة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جرى التخلص من الشيشة لعدم استخدامها مرة أخرى، وأغلقت تلك الأماكن بالشمع الأحمر، وتحرير محضر لصاحب المكان، وتحويله للنيابة، متابعا: "أعداد الناس كانت كتيرة وشباب وبنات وقاعدين وواخدين راحتهم، مفيش اي وعي".

ولفت الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة شهدت أمطار متوسطة أمس، لم تحدث أي مشكلات، بينما سقوط شهدت أمطار غزيرة على المحلة وطنطا، ما نتج عنها تجمعات للمياه، "لسة راجعين من الشارع دلوقتي"، لافتا إلى أنه جرى نشر أكثر من سيارة في كل مركز ومدينة، وجرى معاينة طريق "طنطا –المحلة" منذ بدايته لنهايت.

وطمأن محافظ الغربية المواطنين بعد وجود أي تجمعات للمياه في تلك المناطق والطرق السريعة، بالتعاون مع عربات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وعربات مركزي المحلة وطنطا، ولا يوجد توقف في الحركة المرورية، متمنيا أن يكون طقس الغد أفضل.