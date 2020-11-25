الدولار يواصل استقراره لليوم الرابع.. و20 بنكا تسجل أعلى سعر

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه، لليوم الرابع على التوالي في البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في مصر.

وجاءت 20 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر ومنها: "كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، قناة السويس، عوده، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد التعمير والاسكان، إيران للتنمية"، وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وجاء البنك الاهلي المصري الأقل سعرا للشراء بـ15.59 وللبيع بـ15.69.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك قطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في بنكى " مصر ايران للتنمية ، وقناة السويس"، بـ18.50 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرار نهاية التعاملات اليومية عند 20.80 جنيه في بنك واحد "المصرف العربي الدولي".