سعر الدولار اليوم الخميس 26-11-2020.. أقل شراء في الأهلي ومصر

تقدم "الوطن" خدمات مختلفة للمواطنين يوميًا، أبرزها سعر الدولار في بنوك حكومية وخاصة مختلفة، وجاءت أسعار العملة الأمريكية الدولار في بداية تعاملات اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس

وسجل الدولار أمس في بنوك مختلفة أعلى سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مثل بنوك كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، قناة السويس، عوده، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد التعمير والإسكان، إيران للتنمية، وجاء البنك الأهلي المصري الأقل سعرا للشراء بـ15.59 وللبيع بـ15.69.

سعر الدولار عالميًا

وسجل الدولار عالميًا أمس أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، ووفق رويترز مع تطوير لقاحات فيروس كورونا وطريق العالم للتخلص منه تسبب ذلك في خسائر للدولار، ومتوقع أن يواصل الدولار الهبوط مع تقدم اللقاحات.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الخميس، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، في المصرف المتحد سجل 20.88 جنيه للشراء و21.04 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 20.88 جنيه للشراء و21.04 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 20.80 جنيه للشراء، وسجل للبيع 20.97 جنيه للبيع.

وسجل اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.