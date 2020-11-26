استقرار الدولار و23 بنكا الأكثر سعرا للبيع والشراء

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وجاءت 23 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، ومنها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد التعمير والإسكان، وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باع بنكا الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربى الدولي، و"hsbc" والمشرق.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsb قطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في بنك المصرف العربي الدولي بـ18.62 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني بداية التعاملات اليومية عند 20.90 جنيه في بنك واحد هو المصرف العربي الدولي.

وأدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد الدولار 160 قرشًا ليباع بـ15.69جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية العام الجاري.

وقال على الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة حيث تراكم لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أن هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والحنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.