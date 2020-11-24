لجنة من "تحيا مصر" و"القومي للتنسيق الحضاري" يتفقدان حديقة الجيزة

استضافت حديقة الحيوان في الجيزة، اليوم، لجنة من المجلس القومي للتنسيق الحضاري وصندوق تحيا مصر، للوقوف على أعمال التطوير التي تمت، وكان في استقبال اللجنة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالحكيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه جرى الانتهاء من تطوير معمل تفريخ الأسماك وحديقة الطفل والبحيرة الوسطى بالحديقة، وتنسيق للمساحات الخضراء وممرات الحديقة، وجار التنسيق لاستكمال تشغيل الجبلاية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنّه جرى العمل على تطوير خدمات الجمهور، من خلال تقديم منظومة نظافة متكاملة تليق بالزائر، والمقاعد الخشبية، والمشايات الخاصة بالحديقة والترع والمصارف المائية، موضحا أنّه تم العمل على صحة الحيوانات وإضافة حيوانات جديدة للحديقة، وعمل خطة لإكثار الحيوانات البرية، والتغذية الجيدة والرعاية البيطرية.

ولفت إلى البدء في تطوير حدائق الحيوان منذ نحو 4 سنوات، والانتهاء من المرحلة الأولى في الإسكندرية، وسيتم الدخول في المرحلة الثانية خلال العام المالي الحالي في الإسكندرية وطنطا.

وأوضح أنّ الإدارة المركزية التابعة لوزارة الزراعة تضم 9 حدائق حيوان على مستوى الجمهورية، وهي الجيزة، الإسكندرية، الأسماك، طنطا، كفرالشيخ، وحديقة الفيوم، بني سويف، الشرقية، والعريش، لافتا إلى بدء خطة لتطوير حدائق الحيوان على مستوى وزارة الزراعة، خاصة التي شهدت إهمالا لفترات كبيرة وعدم الصيانة.

وتأسست حديقة حيوان الجيزة عام 1891، وهي أكبر حديقة حيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، وكانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا.