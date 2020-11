Elyes وThe Virtuoso.. تعرف على أحدث أفلام أنتوني هوبكنز

ما زال النجم أنتوني هوبكنز، 83 عاما، قادرا على تقديم المزيد من الإبداع لجمهوره الذي ينتظر أعماله، ومن المقرر عرض أحدث أفلام النجم الحاصل على جائزة أوسكار يوم 4 ديسمبر داخل أمريكا ويحمل عنوان Elyes، كما أنه انتهى من تصوير فيلم The Virtuoso لكن لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

Elyes قصة وإخراج ستيلا هوبكنز، والتي شاركت في كتابة السيناريو مع أودري آركينز، ومدته ساعة و35 دقيقة.

وشارك في بطولة الفيلم مع "هوبنكز" كل من ليزا بيبر وآرون تاكر، تارا آريواف، أنتوني آبل.

أما فيلم The Virtuoso من إخراج Nick Stagliano وتأليف جيمس سي وولف، ويشارك في بطولته آبي كورنيش، أنسون ماونت، وتم الانتهاء من تصوير الفيلم لكن لم يتم تحديد موعد عرضه.

وأنتوني هوبكنز، ولد 31 ديسمبر 1937، في بريطانيا، شارك خلال مسيرته في العديد من الأفلام المميزة، وترشح لـ 5 جوائز أوسكار وحصدها مرة واحدة عن دوره الرئيسي في فيلمه الأيقونى The Silence of the Lambs عام 1992.

وفى عام 2006، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille. وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظراً لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

كما ترشح "هوبكنز" لـ7 جوائز جولدن جلوب لكنه لم يحصدها، وترشح "هوبكنز" لـ8 جوائز بافتا، حصدها 3 مرات، وفي عام 2008، حصل على زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون.

وترشح أنتوني هوبكنز لجوائز أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية 5 مرات، وحصدها مرة عن دوره في فيلم The Silence of the Lambs عام 1992.

ويذكر أنه سيعرض فيلم "الأب" لأنتوني هوبنكز، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42 التي ستقام من يوم 2 إلى 10 ديسمبر.

"الأب" من إخراج فلوريان زيلر، وتأليف كريستوقر هامبتون، وفلوريان زيلر، ويشارك في بطولته أوليفيا كولمان، وأوليفيا ويليامز، ومارك جاتس، ورافس سويل.