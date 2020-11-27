إجراءات مكثفة من الكهرباء لتأمين مباراة القمة: جاهزون لكل الاحتمالات

انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية.

تجارب لقياس استقرار تغذية الكهرباء خلال المباراة

قامت الشركة بتزويد استاد القاهرة بـ23 مولدا بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة التي يتابعها الملايين داخل مصر وفي القارة السمراء والوطن العربي.

وقال مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إدارة الطوارئ راجعت جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة، إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، لافتا إلى أنه سيتم إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، وأنه تم تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخري على 3 مولدات.

تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه تم التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية، وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية، ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر "ديزل + شبكة"، للتغذية لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

كانت وزارة الكهرباء، قد انتهت في وقت سابق، من رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء استعدادا لمواجهة السيول والأمطار المتوقع حدوثها، وتم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف سواء غرف عمليات مركزية بجميع شركات التوزيع وشركات النقل، كما توجد مراكز تحكم خاص بمركز التحكم القومي تتابع متابعة دقيقة لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة وتطوير شبكات النقل والتوزيع وفي حالة حدوث أي عطل في دائرة من الدوائر يوجد البديل.

وقامت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المنشآت الحيوية وإمدادها بمولدات الطوارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية المسئولة عن الأرصاد، وأعطت تعليماتها لكل رؤساء شركات النقل والتوزيع بإصدار إجراءات فورية بمراجعة الخطوط والشبكات، استعدادًا لأي سيول أو أمطار خلال فصل الشتاء.