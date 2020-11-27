رئيس شركة الصرف الصحي يتابع سحب مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة الصرف الصحي والمياه بالإسكندرية، أعمال سحب المياه من الشوارع، بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتواجد "رسلان" بشارعي 25، ومصطفي كامل، وعدد من مناطق شرق المدينة، لمتابعة عملية تصريف مياه الأمطار، ومنع غرق الشوارع، والتعامل السريع مع النوات.

ومنذ هطول أول نوة على المدينة الساحلية وغرق شوارعها، تواجد المهندس ممدوح رسلان على رأس رؤساء شركة الصرف الصحي وشركة المياه، لمتابعة أعمال عملية تصريف الأمطار كافة، ومنع التراكمات والتعرف على جميع المعوقات لسحب المياه.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن المهندس ممدوح رسلان يتابع عملية التصريف وسحب المياه والتعامل مع النوة والأمطار في الشارع، مع التنفيذين والعمال على مدار اليوم بالكامل، لافتا إلى أن الشركة بمعداتها وجميع الجهات التنفيذية في الشوارع منذ أيام من أجل سحب المياه المتراكمة، والتعامل السريع والفوري مع الأمطار.

وأضاف "نافع" أنه يتم العمل على سحب المياه من الشوارع الجانبية، للتخفيف على أهالي المناطق، مشيرا إلى أنه رغم التساقط هناك سيولة مرورية في جميع شوارع المدينة.

واجتاحت مدينة الإسكندرية أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطولها على المدينة الساحلية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لاستقبال نوة الأمطار الغزيرة، ودفعت بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.

كما أعلنت المحافظة خريطة نشر سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع، في إطار خطة العمل الجديدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار خلال النوات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تخصيص 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية خلال النوات الممطرة.