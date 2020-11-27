3 قرارات حاسمة تنتظر المصريين في ديسمبر: أبرزها تطبيق عقوبات مخالفات البناء

بعد نحو 3 أيام من الآن، سيكون المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، على موعد مع 3 قرارات مهمة، يبدأ تطبيقها مطلع ديسمبر المقبل، على أكثر من مستوى.

نهاية مهلة التصالح في مخالفات البناء

بحسب تأكيدات وزارة التنمية المحلية، آخر فرصة للتقدم في طلبات التصالح في مخلفات البناء هي نهاية الشهر الحالي، وأنه مع بداية ديسمبر المقبل، ستبدأ تطبيق عقوبات ضد المتخاذلين عن التصالح، خاصة أنه لا توجد حتى الآن، أي نية لمد فترة تلقي الطلبات مجددا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، وصل حتى الآن إلى 2.6 مليون طلب في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تصنف كل من البحيرة والقليوبية والمنوفية والشرقية، من أعلى المحافظات في تلقى طلبات التصالح.

انتهاء التقديم على العداد الكودي للكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نهاية شهر نوفمبر الجاري، هو آخر موعد لتركيب العداد الكودي، إذ مدت الوزارة المهلة حتى يتسنى للمواطنين بالمناطق العشوائية تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات منزلية لتحديد قيمة استهلاكهم من الكهرباء.

ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، التي أطلقتها وزارة الكهرباء، للعديد من الخدمات للمواطنين، من ضمنها التقديم للعداد الكودي.

فتح وغلق المحال والكافيهات بـ"مواعيد"

بدءًا من مطلع ديسمبر، سينطلق التطبيق الرسمي لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، إذ ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميا من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفا) و10 مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق 12 منتصف الليل (صيفا) و11 مساءً (شتاءً).

وتقرر فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساءً (صيفا)، و6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.