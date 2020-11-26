تغريم 42 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، المشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت "غراب" إلى ضبط 42 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد، وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية؛ للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أشار عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، إلى أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، شكلت 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين، بارتداء الكمامة الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، عن ضبط 42 سيارة مخالفة، وفعل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه من السائقين المخالفين.