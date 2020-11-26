محافظ الشرقية يأمر بملاحقة "التكاتك" المخالفة في شوارع الزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة بالديوان العام، لتكثيف الحملات المفاجئة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة.

وتمكنت وحدة مرور مدينة الزقازيق، بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، من ضبط عدد 16 "توكتوك" مخالف، وتم التحفظ عليها بإيداع 4 مركبات في الإدارة العامة للمرور، و12 مركبة بالديوان العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع استمرار الحملة على مدار اليوم.

وأصدر محافظ الشرقية، في وقت سابق، تعليمات مشددة إلى مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد في شوارع الزقازيق، وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي مركبات "التوكتوك"، وتطبيق قرار مصادرة المركبات المخالفة، مع ‏توقيع غرامات مالية على السائق في حالة سيره عكس الاتجاه، أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم استخدام "التوكتوك" كوسيلة انتقال داخل المدينة، لما يسببه من اعتراض حركة المارة، وتعطيل حركة المرور، مؤكداً على ضرورة التزام سائقي "التوكتوك" بخطوط السير الممنوحة لهم، وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.