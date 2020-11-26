محافظ الشرقية يتابع سير أعمال إعادة تأهيل ترعة المكاسر

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تأهيل وتبطين ترعة المكاسر بطول 12 كيلو متر وبتكلفه 37 مليون جنيها بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل بمركز ومدينة بلبيس، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمرور الميداني للاطمئنان على نسب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتبطين ترعه المكاسر بطول 12 كيلو متر وبتكلفه 37 مليون جنيها بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، مؤكدا التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع حتى يتم الانتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بحضور رئيس المركز ونائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات بالمركز والوحدة المحلية بالزنكلون وقوة أمنية من الشرطة فتم إزالة حاله تعدي علي مساحة قيراط بقرية الزنكلون في المهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الإزالات بالمركز والوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر والقسم الهندسي بالوحدة المحلية حملة لإزالة سور مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية 3 بحر البقر علي مساحة 875 متر (5 قيراط) وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتم تطبيق القانون علي المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بناحية عزبه شطي التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق بحضور قسم الإزالات برئاسة المركز ومسئولي الإزالات بالوحدة المحلية وقوة أمنية من مركز الشرطة وأسفرت عن فك شدة خشبية بالكامل لصب سقف دون الحصول على ترخيص وتم إيقاف الأعمال وضبط المخالف والمقاول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.