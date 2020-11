للاستمتاع بالإجازة.. دليل الأفلام بالقنوات التليفزيونية اليوم

تعرض القنوات التليفزيونية، اليوم الجمعة، عددًا من الأفلام العربية والأجنبية التي تتنوع بين الكوميديا والدراما والتشويق.

ونستعرض في التقرير التالي الأفلام ومواعيد عرضها:

روتانا سينما

عرض فيلم "حادي بادي" الساعة 1 مساء، و"شباب مجنون جداً" الساعة 3 مساء، و"كلبي دليلي" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "ساعة ونص" الساعة 8 مساء، و"يا تهدي يا تعدي" الساعة 10 مساء.

روتانا كلاسيك

عرض فيلم "السفيرة عزيزة" الساعة 11 صباحا، ومسرحية "العيال كبرت" الساعة 1.30 مساء، وفيلم "مطاردة غرامية" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "غزل البنات" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "اغفر لي خطيئتي" الساعة 11 مساء.

سيما

عرض فيلم "أيظن!" الساعة 12.30 مساء، و"عوكل" الساعة 4 مساء، و"كيدهن عظيم" الساعة 7.30 مساء، و" حارة الضحك" الساعة 10 مساء.

MBC2

عرض فيلم "Get Out" الساعة 12 مساء، وفيلم "The Edge of Seventeen" الساعة 2 مساء، وفيلم "Monsters" الساعة 4 مساء، وفيلم " Films & stars" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "Gravity" الساعة 6 مساء، و" Star Wars: The Last Jedi" الساعة 8 مساء، وفيلم "Solo: A Star Wars Story" الساعة 10.30 مساء.

MBC Max

عرض فيلم "Water for Elephants" الساعة 11 صباحا، وفيلم "The Light Between Oceans" الساعة 1 مساء، وفيلم "Scooby-Doo" الساعة 3.30 مساء، و"Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" الساعة 5 مساء، و" Zoolander 2" الساعة 7 مساء، وفيلم "Now You See Me 2" الساعة 9 مساء، وفيلم "Focus" الساعة 11.30 مساء.

MBC Bollywood

عرض فيلم "Kal Ho Naa Ho" الساعة 1 مساء، وفيلم " Kapoor & Sons" الساعة 4.30 مساء، وفيلم "Bioscopewala" الساعة 7 مساء، وفيلم "Kites" الساعة 9 مساء، وفيلم "Mr. X" الساعة 10.57مساء.