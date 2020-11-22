بنك القاهرة يفتتح أول فروعه الرقمية بمول مصر في السادس من أكتوبر

أطلق بنك القاهرة فعاليات احتفاليته الرسمية بتدشين أول فروعه الرقمية بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وهى الخطوة التى اتخذها البنك وفقاً لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالمياً والتى تستهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لأول مرة لعملاء بنك القاهرة، ومنحهم الفرصة لإجراء كافة المعاملات البنكية فى غضون دقائق معدودة دون الحاجة للاعتماد على موظفى خدمة عملاء بالشكل التقليدى.

"مجلة التمويل الدولية" تمنح البنك جائزتي الأفضل في معاملات "الصرف الأجنبي" و"المصرفية الدولية"

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بافتتاح أول فرع رقمى للبنك قائلاً: «ندرك جيداً أهمية التطور التكنولوجى، لذلك نحرص دوماً على مواكبته من خلال تقديم كل جديد لعملائنا مع التطوير المستمر لخدماتنا المصرفية بما يتواكب مع أحدث المستجدات التى يتم تطبيقها ليس على المستوى المحلى فحسب بل على المستوى الدولى أيضاً».

وأضاف: «مستمرون فى تحقيق مزيد من التوسعات بما يسهم فى تدعيم انتماء عملائنا لصرح اقتصادى بحجم ومكانة بنك القاهرة، حيث نخطط لافتتاح ثانى فروعنا الرقمية خلال العام الجديد 2021».

وأوضح حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن افتتاح الفرع الرقمى للبنك يعد نقطة انطلاق جديدة لنموذج متميز يتمتع بمواصفات قياسية تمزج الأناقة بالتطور لتوفير الراحة والخصوصية التامة للعميل، مشيراً إلى أنه تم تزويد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والفيديو التفاعلية والتى تمكن العميل من إنجاز كافة معاملاته البنكية عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل، وهو ما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالى.

ومن ناحية أخرى، حصد بنك القاهرة جائزتى أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى وأفضل بنك فى المعاملات المصرفية الدولية من International Finance Magazine البريطانية للعام الثانى على التوالى.

وأكد طارق فايد أن إشادة مؤسسات التقييم العالمية ببنك القاهرة فى مختلف مجالات العمل المصرفى تدفعنا دوماً نحو الاستمرار فى تطبيق رؤى وسياسات التطوير التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أنه سبق للبنك الحصول على نفس الجائزتين خلال عام 2019 ما يمثل انعكاساً واضحاً لمواطن القوة التى تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال ببنك القاهرة.

فيما ذكر عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجهود المتواصلة التى يبذلها البنك انعكست وبشكل واضح على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال فى مجالات عديدة بما أسهم فى تصدر البنك لقائمة متتالية من الجوائز والمراكز المتقدمة.

وأفاد محمد على، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، أن إدارة الصرف الأجنبى ببنك القاهرة نجحت فى تحقيق نمو كبير فى حجم الأعمال بالمقارنة بنهاية عام 2018، نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة حجم التعامل فى الصرف الأجنبى بنسبة 44% خلال الفترة نفسها.