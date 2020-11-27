تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران و آير كايرو

تنفيذًا لرؤية وزارة الطيران المدني في تشجيع الحركة السياحية والسفر من وإلى جمهورية مصر العربية واستكمالاً للجهود التي تبذلها شركتي مصر للطيران وآير كايرو لتوسيع شبكة خطوطهما بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء، أعلنت الشركتان عن تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بينهما بهدف فتح آفاق جديدة و إتاحة أكبر عدد من خيارات السفر لعملاء الشركتين وتعزيز تواجدهما في أسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما خلال جدول شتاء 2020/ 2021.وبهذا الشأن، صرح الطيار/ رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن "الشركتين تعملان على توفير شبكة خطوط لعملائهما تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا خاصة في هذه الفترة الهامة التي تمر بها صناعة الطيران في العالم بأسره. ومن هذا المنطلق فقد كان لزامًا تفعيل سبل التعاون بين الشركتين لعبور هذه الفترة الهامة."ومن جانبه، صرح الطيار/ عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز "تضمنت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين حيث ستوفر الاتفاقية لعملاء مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى نابولي وباري بإيطاليا على متن رحلات شركة آير كايرو اعتبارًا من 19 و 21 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة."وفي السياق ذاته، عبر حسين شريف/ رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو عن سعادته باتخاذ خطوة إضافية لتفعيل الاتفاقية قائلا "إن مصر للطيران وآير كايرو مؤسستان وطنيتان تتطلعان إلى توفير أفضل الخدمات لعملائهما." وأضاف سيادته "إن الاتفاقية تتضمن إتاحة العديد من الوجهات الداخلية والدولية لمصر للطيران إلى عملاء شركة آير كايرو من القاهرة إلى كل من كوبنهاجن – البحرين – روما - ميلانو بالإضافة إلى إمكانية الحجز على عدد من الرحلات الداخلية لمصر للطيران بين القاهرة وشرم الشيخ – الغردقة - الأقصر- أسوان و برج العرب اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020.من الجدير بالذكر أن الرحلات متاحة على أنظمة الحجز ويمكن لعملاء مصر للطيران الحجز عن طريق مكاتب بيع الشركة أو وكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ 1717 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ، كما يمكن لعملاء شركة آير كايرو حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.comأو وكلاء السياحة والسفر حول العالم